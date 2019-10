Die Erfurter Bürgerinitiative gegen den Wechsel des kommunalen Wohnungsunternehmens Kowo unters Dach der Stadtwerke hat ihr Unterschriftenziel erreicht. Die notwendigen 7.000 Unterschriften seien erbracht, sagte der Sprecher der Initiative Horst Handke MDR THÜRINGEN. In der nächsten Woche würden die Listen an Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) übergeben werden. Bis dahin würden weiter Unterschriften gesammelt.

Der Kowo-Unternehmenssitz in Erfurt Bildrechte: dpa

Die Bürgerinitiative will erreichen, dass ein Stadtratsbeschluss vom Mai gekippt wird. Damals hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Stadtwerke das Wohnungsunternehmen kaufen. Eigentümer beider Unternehmen ist die Kommune. Die Stadtverwaltung will auf diese Weise Geld für ihr Schulsanierungsprogramm beschaffen. Die Stadtwerke finanzieren den Kauf der Kowo über Kredite. Bis zu 30 Millionen Euro sollen für den Kauf in den kommenden Jahren an die Stadt fließen.