Baukran abgebaut "Wahrzeichen" von Erfurt-Vieselbach nach 18 Jahren verschwunden

Das ungewollte "Wahrzeichen" des Erfurter Ortsteils Vieselbach ist verschwunden: Nach 18 Jahren ist ein meterhoher Baukran aus Metall in der Ortsmitte abgebaut worden. Der Kran hatte auf einem Privatgrundstück neben einem leerstehenden Gasthaus gestanden - zum Ärger vieler Einwohner.

Am Mittwoch wurde das letzte Teil des Krans abtransportiert, wie der ehemalige Ortsteilbürgermeister Bernd Mey MDR THÜRINGEN bestätigte. Die Demontage sei problemlos abgelaufen. Der Kran sei noch völlig in Ordnung gewesen. Der Besitzer habe ihn an ein Metallbauunternehmen verkauft. Der Verkauf sei besser gewesen, als den funktionstüchtigen Kran zu verschrotten.