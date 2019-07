Das Logistikunternehmen Zeitfracht kann den insolventen Buchgroßhändler KNV zum 1. August übernehmen. Rund einen Monat nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages lägen nun auch die Freigabe des Bundeskartellamtes und die Zustimmung der Banken vor, teilte KNV-Insolvenzverwalter Tobias Wahl am Donnerstag in Stuttgart mit.

Das Logistik-Zentrum von KNV in Erfurt Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Mit der Übernahme sei der Weg frei für einen Neustart des größten deutschen Buchlogistikers. KNV hatte am 14. Februar wegen Überschuldung Insolvenz beantragt. Alle Standorte und die rund 1.600 Arbeitsplätze sollen durch die Übernahme erhalten bleiben. Die Logistik von KNV läuft über ein Verteilzentrum in Erfurt, das vor einigen Jahren am Südrand von Erfurt gebaut worden war.



KNV fungiert als Zwischenhändler zwischen Verlagen und Buchhandlungen. Der Händler hat ständig rund 590.000 lieferbare Titel von mehr als 5.000 Verlagen im Zentrallager in Erfurt vorrätig.