Wer in Erfurt mit seinem Hund unterwegs ist, muss zukünftig wohl immer eine Hundetüte bei sich tragen. So sieht es ein neues Konzept der Landeshauptstadt vor, dass am Dienstagabend offiziell im Rathaus vorgestellt wurde. Dieses soll Hundehalter dazu zu verpflichten, beim Gassi gehen immer eine Tüte dabei zu haben, um die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners zu beseitigen. Wer ohne Tüte unterwegs ist, muss zahlen.

Wie eine Sprecherin der Stadt MDR THÜRINGEN mitteilte, soll die Stadtordnung im zweiten Quartal 2018 umgesetzt werden. Allerdings müsse vorher erst das Thüringer Landesverwaltungsamt sein Okay dazu geben. Mit der neuen Pflicht will Erfurt der Hundekacke auf Straßen und Gehwegen den Kampf ansagen. Mitarbeiter des Ordnungsamts sollen kontrollieren, ob die Hundehalter eine Tüte dabei haben. Ist dies nicht der Fall, drohen Verwarn- bzw. Bußgelder im unteren zweistelligen Bereich.

Wildpinklern soll es schwerer gemacht werden

Wer mit seinem Hund unterwegs ist, sollte eine Tüte dabei haben. Bildrechte: MDR/Mayte Müller Auch das "wilde" Urinieren soll in Erfurt zukünftig der Vergangenheit angehören. Das neue Konzept der Stadtordnung empfiehlt Hausbesitzern die Wände mit einem speziellen Lack zu streichen. Der habe sich bereits in anderen Städten wie Hamburg und Mainz bewährt, sagte Ordnungsdezernent Steffen Linnert (SPD). An diesem neuartigen Lack fließen Flüssigkeiten nicht ab, sondern werden zurückgesprüht. Die "Wasserlasser" bekommen nasse Hosen und Schuhe. Urin enthält Säure und Salze, die der Bausubstanz oft übel zusetzen. Die Stadtverwaltung will jetzt geeignete Objekte finden, um den speziellen Lack probeweise aufzutragen. Da jedoch dafür finanzielle Mittel aus dem Haushalt notwendig sind und die Höhe der Kosten noch nicht feststeht, kann sich der Start des Projektes noch bis 2019 verschieben, so die Sprecherin.

Weimar setzt auf Hundeklos

In Weimar will man dem Problem des Hundekots auf Straßen und Gehwegen mit speziellen Hundeklos Herr werden. Davon stehen mittlerweile 30 in der Stadt. Die Hundeklos sind separate Abfallbehälter inklusive eines Plastiktütenspenders. 850 Euro kostet das Aufstellen des Klos, die Unterhaltung der 30 Stück schlagen mit etwa 11.000 Euro zu Buche. Auch in Nordhausen ist das Problem Hundekacke kein unbekanntes. Wie die Stadt MDR THÜRINGEN mitteilte, kontrollieren Mitarbeiter in Zivil, ob Hundebesitzer die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners beseitigen. Verstöße werden mit einem Verwarngeld von bis zu 55 Euro geahndet. Die Stadt Jena belässt es meist bei mündlichen Verwarnungen. Dennoch müssen auch hier Hundebesitzer Tüten mit sich führen.