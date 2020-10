Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben einen Mann festgenommen, dem schwerer sexueller Missbrauch sowie die Herstellung von Kinderpornografie vorgeworfen wird. Der 29-jährige Mann aus Erfurt soll seit 2017 mindestens zwei Jungen im Alter von acht bis elf Jahren mehrfach sexuell missbraucht und die Taten aufgezeichnet haben, wie die Behörden am Dienstag berichteten.

In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Thüringen konnte der Mann ebenfalls am Montag festgenommen werden. Am Dienstag wurde er dem Haftrichter am Amtsgericht Erfurt vorgeführt, wo der Haftbefehl des Amtsgericht Frankfurt am Main verkündet wurde.