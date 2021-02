Mafia in Thüringen Die geheimen Abhörprotokolle der Erfurter Gruppe

Das Geschäft mit den Restaurants

Ein Thema scheint die Männer aus Kalabrien besonders zu beschäftigen: neue Investitionen. Denn Geld haben sie offensichtlich. Die Frage ist: wohin damit? Die Gruppierung um den Gastronomen hat bereits mehrere Eisdielen und Restaurants in Erfurt eröffnet. Dazu zwei Restaurants in Leipzig und ein Café in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Berlin. Aber das scheint ihnen nicht zu genügen.

Wie wäre es also mit einem Gasthaus mit 350 Sitzplätzen, schlägt ein umtriebiger Sizilianer vor, der zu dem kalabrischen Gastronomen gute geschäftliche Kontakte hat. Wenn der Interesse habe, werde der Sizilianer ihm auch "das System mit den Geldern" erklären. Dafür müsse er aber zunächst wissen, ob er "Interesse an einer Geheimoperation" habe. Ansonsten, schlägt ein anderer Kontaktmann vor, gäbe es auch eine Brauerei in Hamburg: 120.000 Mark wert, von denen 90.000 bar bezahlt werden können. Oder ein Betrieb in Weimar für 160.000 Mark, oder noch ein Lokal in Rostock für zwei Millionen Mark? Immer wieder geht es um Immobilien. Unter anderem in Erfurt, Leipzig, Halle oder Frankfurt. Viele italienische Restaurants und Cafés in Deutschland und Europa gehen auf Investitionen der italienischen Mafia zurück. Das Geld dafür stammt vermutlich aus dem Drogenhandel. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Interessen der Gruppe erstrecken sich aber weit über Deutschland hinaus: So geht es in den Gesprächen auch um eine Pizzeria in Barcelona oder um "zwei bis drei Millionen Mark", die man in Portugal investieren wolle. Weitere Länder für geplante Investitionen sind Kroatien und Polen. Es werden Geschäftsreisen nach Prag organisiert, Flüge in die USA gebucht. Alles um Investitionen an neuen Orten zu prüfen. Denn die Gastronomie, erklärt der kalabrische Geschäftsmann und mutmaßliche 'Ndranghetista in einem Telefonat, sei ein Business:

Wenn wir nur Gastronomen sein wollten, würde ein kleines Lokal mit zehn Tischen reichen. Aber wir sind Investoren. Ein kalabrische Geschäftsmann Zitat aus den Abhörprotokollen