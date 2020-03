Trotz Corona-Epidemie Erfurter nutzen schönes Wetter für Stadtbummel

Volle Straßen, bummelnde Touristen und Schlangen vor Eisdielen. In Erfurt hielten die Besucher heute lieber die Sonne ins Gesicht, als sich vom Corona Virus verrückt machen zu lassen. Bei dichtem Gedränge stand dabei nicht immer der Mindestabstand im Mittelpunkt, sondern wer den letzten Strauß frischer Tulpen auf dem Markt ergattern kann.

Nicht nur die Erfurter selbst, auch viele Besucher genossen den Frühlingstag in der Thüringer Landeshauptstadt. Ein Berliner Pärchen genießt die entspannte Stimmung. Besucher aus Nordrhein-Westfalen, die gestern noch auf der Wartburg waren, freuten sich heute trotz geschlossener Museen darüber, die Altstadt erkunden zu können.

Das Geschäft läuft auch auf dem Markt weiter. Die einen Händler freuen sich über einen besonders starken Samstag, andere sind skeptisch. Eine Blumenverkäuferin meint es sei weniger los als sonst bei so einem Wetter: "man merkt auf jeden Fall, dass es ein anderer Samstag ist..."

Dass es heute kein gewöhnlicher Samstag war sieht ein Kollege vom Wurststand ähnlich. Dabei denkt er aber in eine andere Richtung: Das Geschäft läuft gut, der ein oder andere würde einen Ring Wurst mehr kaufen als gewohnt. Auch wenn die Mehrzahl der Kunden zum Thema "Hamsterkauf" fleißig Witze reißt.

Einige Supermärkte reagieren bereits auf die verstärkte Nachfrage nach Toilettenpapier. Bildrechte: MDR/Franziska Grewe

Die entspannte Stimmung auf den Straßen spiegelt sich dabei nicht in jedem Supermarkt wieder. Wer gerade sein Eis auf einer Bank genießt freut sich dabei vielleicht insgeheim über die Sonderrationen, die Zuhause in der Speisekammer warten. Vor allem Toilettenpapier landete in den letzten Tagen vermehrt auf den Einkaufsbändern. Manche Supermärkte zeigen sich deswegen mit gähnend leeren Regalen. Andere konnten schon reagieren und haben die Rollen regelrecht aufgetürmt.