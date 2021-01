Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach monatelangen Ermittlungen zu einem Übergriff in Erfurt nicht von einem rechtsextremen Motiv der Angreifer aus. Staatsanwalt Hannes Grünseisen sagte, bei den Ermittlungen habe das Motiv nicht geklärt werden können. Demnächst würde über Anklagen entschieden. Es seien 15 Tatverdächtige identifiziert worden - allesamt Männer.

Auf dem Platz Hirschgarten in Erfurt direkt vor der Staatskanzlei hatten die Männer am 18. Juli 2020 eine Gruppe vorwiegend junger Menschen scheinbar anlasslos angegriffen . Die Opfer sollen getreten und geschlagen worden sein. Nach Polizeiangaben von damals wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Eine große Blutlache direkt vor der Eingangstür der Staatskanzlei zeugte von der Brutalität der Attacke. Drei der mutmaßlichen Angreifer waren festgenommen worden. Alle Beschuldigten sind frei.

Im Zuge der Ermittlungen waren im August mehrere Wohnungen in Erfurt und im Saale-Holzland-Kreis durchsucht worden. Ermittler waren auf der Suche nach den Mobiltelefonen der Beschuldigten und nach Kleidungsstücken, die sie bei der Tat getragen haben sollen. Danach erklärten die Ermittler, es seien umfangreiche Beweismittel sichergestellt worden.

Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft sind einige der Beschuldigten wegen rechtsextrem motivierter Straftaten polizeibekannt oder wegen Gewaltstraftaten vorbestraft. In die Ermittlungen war auch die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts einbezogen worden, die bei politisch motivierten Straftaten tätig wird. Die Thüringer Opferberatung Ezra bezeichnet den Übergriff auf ihrer Website als "gezielten Angriff durch 20 Rechtsextreme". In vergleichbaren Fällen hatte es in der Vergangenheit immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ermittlern und Opferschutzorganisationen gegeben, ob Gewaltstraftaten Rechtsextremer aus einem rechtsextremen Motiv heraus begangen worden sind.