Foto von blutendem Mann Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Erfurter wegen Fake-News-Post

Der Post mit der Lüge über einen angeblich verstümmelten Mann war bei Facebook verbreitet worden. Bildrechte: dpa

Weiter hieß es, noch gebe es keinen Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Das Foto des stark blutenden Mannes hatte am Wochenende für viel Aufruhr in den sozialen Medien gesorgt. Im Text dazu hieß es, dem "schon länger hier lebenden Mann" seien von "Gästen" die Hände abgehackt worden. Die Polizei hatte das umgehend dementiert und sprach von Fake News. Auf dem Foto war nach Polizeiangaben in Wirklichkeit ein Mann zu sehen, der nach einem Streit mit seiner Mutter blutend ins Treppenhaus gelaufen war. Der Mann war zuvor offenbar in eine Glasscheibe gestürzt. Als er im Treppenhaus von einem Unbeteiligten versorgt wurde, entstand das Bild.