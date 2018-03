Wegen Gesundheitsproblemen der Hauptangeklagten Beate Zschäpe ist der NSU Prozess in München am Mittwochnachmittag unterbrochen worden. Ursprünglich sollte am 416. Verhandlungstag mit den Plädoyers ihrer Verteidiger begonnen werden. Als der Vorsitzende Richter Manfred Götzl Zschäpes Verteidiger Hermann Borchert dazu aufforderte, hieß es, Zschäpe leide an Kopfschmerzen und Übelkeit. Nach ärztlicher Untersuchung teilte das Gericht mit, dass die Hauptverhandlung nicht fortgesetzt werden könne. Der Prozess soll am Donnerstagvormittag weiter gehen.