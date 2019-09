Der Internet-Konzern Amazon weiht am Donnerstagnachmittag in Erfurt sein neues Verteilzentrum ein. Wie der Onlineversandhändler mitteilte, sollen von dort aus ab 1. Oktober vor allem Kunden in Thüringen mit Waren beliefert werden. Die dafür benötigten 100 Mitarbeiter seien alle gefunden, sagte Amazon-Sprecher Manuel Lesch. Hinzu kommen etwa 400 Arbeitsplätze von Fahrern bei sechs Transportfirmen, mit denen zusammengearbeitet werden soll.