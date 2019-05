Mai-Kundgebung in Erfurt DGB fordert gleiche Löhne in Ost und West

Die Stadtwerke Erfurt kündigten an, dass sie am 1. Mai ganztägig mit Beeinträchtigungen des Nahverkehrs im Stadtgebiet Erfurt rechnen. Alle Stadtbahn-Linien und einige Buslinien könnten betroffen sein. Verkehrsdispatcher der EVAG seien "jederzeit vor Ort und in Kontakt mit der Verkehrsleitstelle der EVAG, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten". Je nach Situation werde Schienenersatzverkehr eingesetzt oder Umleitungsverkehr gefahren. Die EVAG informiere über aktuelle Störungen per Ansage an den Haltestellen, über die Laufschrift, über den Twitterkanal EVAG_direkt sowie die EVAG-App.