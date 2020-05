Die Corona-Pandemie bestimmt in diesem Jahr auch den traditionellen Mai-Feiertag der Gewerkschaften. Auf große Umzüge und Kundgebungen mit vielen Menschen müssen sie am 1. Mai verzichten, allerdings sind in Thüringen nach der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen wieder Demonstrationen unter freiem Himmel mit höchstens 50 Teilnehmern erlaubt .

In Erfurt und Jena waren mehrere Versammlungen in dieser Größenordnung angemeldet. In der Landeshauptstadt versammelten sich am Freitag auf dem Anger etwa 40 Demonstranten des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) und 30 Teilnehmer, die für die Linken unterwegs waren. Auch Fridays-for-Future-Fahnen waren in der Innenstadt zu sehen.