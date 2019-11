In ihrem Ausweis steht ein Datum aus dem Jahr 1945, Behörden in Ungarn hatten es ihr später bei der Einbürgerung gegeben. Ihr wahres Geburtsdatum wird sie nie erfahren.

Als Eva Stocker 18 Jahre alt war, begann die Suche nach ihrer eigenen Identität. Ein kleiner Zettel, den sie zuvor in einem Schuhkarton gefunden hatte, war der Auslöser dafür. Darauf vermerkt, ein Datum aus dem Jahr 1944. Es war die Zeit, als Košice (damals in Österreich-Ungarn, heute Slowakei) ein Durchgangsbahnhof war für hunderte Züge auf dem Weg nach Auschwitz-Birkenau. Die Behörden registrierten die Daten und die Zahl der transportierten Menschen: Etwa 430.000 Juden sollen es bis Ende 1944 gewesen sein.

Die Schüler warfen auch einen Blick auf Stockers Filmmaterial. Bildrechte: MDR / Blanka Weber

Jener Bahnbeamte hat - so vermutet es Eva Stocker heute - das unbekannte Baby von einer verzweifelten Mutter entgegen genommen und in ein Waisenhaus gebracht, wo diese erste Notiz entstand.



Jahrzehnte später hat sich Eva Stocker auf die Suche gemacht, die eigene Identität zu erkunden, Spuren zu suchen, Anhaltspunkte, Namen und Daten zu recherchieren. Wer könnte ihre Mutter gewesen sein? Wo kam sie ums Leben? Sie bereiste mehrere Länder, um die letzten Überlebenden des Holocaust zu treffen und zu interviewen. Entstanden sind mehr als 300 Stunden Interviewmaterial.



Mehr als 20 Überlebende begleitet sie seit Jahren immer wieder regelmäßig im privaten Leben und an Orten der Shoah. Ihr Anliegen: Erinnerungen hörbar machen und die Geschichte von Zeitzeugen erzählen lassen. Derzeit entsteht ihr langer Dokumentarfilm dazu.