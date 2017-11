Erfurt Polizei sucht nach Messerstecher

Fahndungsfoto der Polizei Bildrechte: Landespolizeidirektion Erfurt

In Erfurt fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Gewalttäter. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Afghanen. Der Mann soll am frühen Samstagmorgen in einem Hochhaus in der Mainzer Straße mehrfach auf seinen zwei Jahre älteren Cousin eingestochen haben. Das Opfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.



Der mutmaßliche Täter soll bewaffnet sein, die Polizei warnt davor, selbst an ihn heranzutreten. Der Gesuchte Mann wohnt eigentlich in Arnstadt. Er ist 1,71 Meter groß, hat schwarze Haare und grün-braune Augen. Auffällig sind ein Muttermal an der rechten Wange und eine Narbe an der linken Wange. Er soll gebrochen Deutsch sprechen. Bereits am Samstag hatte die Polizei auf der Suche nach ihm eine Containerunterkunft in der Mittelhäuser Straße in Erfurt durchsucht - allerdings erfolglos.