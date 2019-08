Die Thüringer Polizei macht auf einen aktuellen Fall von Stimmungsmache durch "Fake News" im Internet aufmerksam. Wie die Beamten am Sonnabend mitteilten , wird in sozialen Netzwerken das Foto eines blutenden Mannes in einem Plattenbau im Erfurter Rieth verbreitet. Die Verfasser der Beiträge behaupten, dem "schon länger hier Lebenden" seien von "Gästen" die Hände abgehackt worden. Diese Begriffe für Einheimische und Migranten werden häufig von Rechtspopulisten oder Rechtsextremen in ironisch-zynischer Absicht verwendet.

Facebook- und Twitter-Apps auf einem Smartphone: Das manipulierte Foto und die verdrehte Darstellung aus Erfurt werden in sozialen Netzwerken verbreitet. Bildrechte: dpa

Nach Behördenangaben ist der Mann auf dem Foto 35 Jahre alt und Deutscher. Er sei am Dienstag kurz vor Mitternacht mit seiner Mutter in einer Wohnung körperlich aneinandergeraten. Dabei sei eine Glasscheibe in der Wohnung zu Bruch gegangen. An den Scherben habe sich der Mann oberflächliche Schnittwunden zugezogen. Stark blutend habe der Mann die Wohnung verlassen und sei im Hausflur von einer unbeteiligten Person versorgt worden. Eine weitere unbeteiligte Person habe das Foto aufgenommen.



Die Polizei geht davon aus, dass der Mann seine Mutter körperlich attackiert hat und dabei in die Scheibe geraten ist. Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben wegen mehrerer Delikte gegen ihn. Wie das manipulierte Foto in soziale Netzwerke gelangte, ist offen. Offenbar wurden das Bild und der falsche Kontext inzwischen von unterschiedlichen Nutzern kopiert und jeweils neu hochgeladen.