In Erfurt gibt es in dieser Karnevalssaison keinen Faschingsumzug. Der für den 14. Februar 2021 geplante Umzug wurde abgesagt, wie der Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC),Thomas Kemmerich, am Donnerstag mitteilte. Das sei am Mittwochabend einstimmig mit den Vereinen beschlossen worden.