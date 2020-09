Jubiläum Landesverband feiert 30-jähriges Bestehen der Thüringer Linken

Die Thüringer LINKE-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat sich erneut für eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei auf Bundesebene ausgesprochen. Bei der Frage, ob die Linke die Fähigkeit und den Willen zum Regieren habe, gehe es langfristig um das politische Überleben ihrer Partei, sagte Hennig-Wellsow auf einem Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Thüringer Linken in Erfurt. Hennig-Wellsow kandidiert auf dem Parteitag Ende Oktober in Erfurt für den Bundesvorsitz der Linken.

In Reden und auf einer Podiumsdiskussion zogen Prominente der Thüringer Linken am Samstag darüber hinaus eine überwiegend positive Bilanz der vergangenen 30 Jahre. Ministerpräsident Bodo Ramelow spannte einen Bogen von den schwachen Wahlergebnissen in den Jahren nach der deutschen Einheit über die Arbeitskämpfe im Kaliwerk Bischofferode bis hin zur Geburtsstunde der ersten rot-rot-grünen Koalition in einem deutschen Bundesland.