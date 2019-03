Im aktuellen Blutdoping-Skandal ist Anfang der Woche ein fünfter Verdächtiger in Erfurt festgenommen worden. Das teilte die Münchner Staatsanwaltschaft am Mittwochmittag mit. Insgesamt sollen 21 Sportler aus acht Ländern vom Erfurter Sportmediziner Mark S. und seinen Helfern mit Eigenblutdoping versorgt worden sein. Die Gruppe soll seit 2011 aktiv und auch bei den Olympischen Winterspielen 2018 im koreanischen Pyeongchang vor Ort gewesen sein.

Wie der ermittelnde Staatsanwalt Kai Gräber weiter erklärte, handele es sich um eine dreistellige Zahl von Fällen, in denen Blut entnommen oder zurückgeführt wurde. "Es sind fünf Sportarten betroffen, von denen drei dem Wintersport zuzurechnen sind", sagte Gräber, Leiter der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping in München. Zudem sei am Montag eine weitere Person aus dem Erfurter Netzwerk festgenommen worden, die sich derzeit in Untersuchungshaft befindet. Diese Person soll Blutbeutel transportiert und dabei geholfen haben, Blutdoping anzuwenden.