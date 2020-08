Spuren nach Erfurt und Pirna

Diese ganzen inzwischen laufenden Verfahren werden seit Monaten bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) der Staatsanwaltschaft Köln zusammengeführt. In der Taskforce werden sie von sieben Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ausgewertet und die Fahndung nach den Beschuldigten koordiniert. Dabei sind die Fahnder auf einen 22-jährigen aus Erfurt und einen 55-jährigen aus dem sächsischen Pirna gestoßen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln bestätigte MDR THÜRINGEN, dass die beiden Beschuldigten am Dienstag festgenommen wurden. Cybercrime-Experten des Thüringer Landeskriminalamtes tauchten an der Adresse des 22-jährigen in Erfurt auf - doch dort trafen sie ihn erst nicht an. Nach intensiven Ermittlungen konnte er aber noch am gleichen Tag in Kassel ausfindig gemacht und dort festgenommen werden. Gleichzeitig wurde der andere Tatverdächtige von sächsischen Fahndern in Dresden festgenommen.

Mehrfacher Missbrauch eines Jungen

Die beiden Männer stehen im Verdacht, einen der drei Jungen aus Münster im Frühjahr vergangenen Jahres in Pirna, dem Wohnort des 55-jährigen Mannes, sexuell missbraucht zu haben. Dem 22-jährigen aus Erfurt wird ein Missbrauchsfall, dem Beschuldigten aus Pirna vier Fälle zur Last gelegt. Wo genau der Missbrauch in Pirna stattgefunden hat, wollte die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen ist der schwere Missbrauch offenbar auf Datenträgern im Rahmen der Auswertung durch die Ermittler in Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Der Junge ist als eines der Opfer offenbar deutschlandweit Pädophilen zum Missbrauch angeboten worden. So auch in den Fällen von Pirna. Die Ermittlungen dauern weiter an. Beide Männer werden zudem beschuldigt kinderpornographisches Material besessen oder versucht zu haben, es sich zu beschaffen.

In dieser Gartenlaube in Münster soll der Hauptverdächtige seinen Server untergebracht haben. Bildrechte: dpa

Kinder wurden offenbar zum Missbrauch angeboten

Im Juni dieses Jahres wurden bekannt, dass von Münster aus die drei Jungen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren deutschlandweit pädophilen Männern zum Missbrauch angeboten worden sein sollen. Die Polizei in Münster hatte 2018 bei Ermittlungen im Internet Angebote kinderpornographischen Materials entdeckt. Dabei führte die Spur zur einer IP-Adresse eines Rechners und zu einem 27-jährigen Hauptbeschuldigten aus dem Raum Münster. Er soll den Missbrauch der drei Jungen und die Produktion des kinderpornographischen Materials organisiert haben. Damals wurden bereits elf Beschuldigte festgenommen, von denen sieben noch in Untersuchungshaft sitzen.

Verdächtige in Untersuchungshaft