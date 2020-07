In Erfurt ist eine Schulsporthalle bei einem Brand in der Nacht zu Sonnabend schwer beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Morgen auf 150.000 Euro. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren stünden unter Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Sie wurden nahe der Halle angetroffen. Die Polizei beschlagnahmte einen Teil ihrer Kleidung, um Spuren zu sichern. Danach wurden die beiden wieder freien Fuß gesetzt. Die Halle ist nicht mehr nutzbar.

Von einer Drehleiter aus löschte die Feuerwehr den Brand in der Sporthalle im Südosten von Erfurt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel