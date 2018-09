Erfurt-Marbach: Tote Vögel führen zu Gefahrguteinsatz

Mehrere Feuerwehren sind am Samstagmorgen zu einem vermeintlichen Gefahrguteinsatz in Erfurt-Marbach ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr war aus einem Container im Gewerbegebiet Klebstoff ausgelaufen. In einer Lache lagen mehrere tote Vögel. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr alarmiert. Die gab Entwarnung.