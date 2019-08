In den kommenden Wochen könnten sich vermehrt Fledermäuse in Wohnungen verirren. Darauf wies jetzt der Fledermausschutz Thüringen hin. Der Zusammenschluss mehrerer Initiativen erklärte, dass die in diesem Jahr geborenen Jungtiere flügge geworden seien und üblicherweise im August ihre Umgebung erkunden.

Ein gekipptes Fenster oder ein halboffenes Rollo könne vom Nachwuchs für ein passendes Versteck gehalten werden, teilten die Fledermaus-Experten mit. "Einmal eingeflogen, finden die jungen Flattertiere jedoch oft nicht mehr heraus." Doch damit nicht genug: Fledermäuse orientieren sich mithilfe von Ultraschallwellen, die an Objekten reflektiert werden. Auch verirrte Exemplare senden ihren Echoortungsruf weiter aus – und locken so unter Umständen noch mehr der kleinen Säugetiere an. So könne es passieren, schreibt der Fledermausschutz, "dass man sich einer beachtlichen Anzahl an Fledermäusen gegenübersieht". Beispielsweise erlebte eine Frau in Rudolstadt im vergangenen Jahr eine regelrechte Invasion.