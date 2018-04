Auf der Kanareninsel Teneriffa verzögert sich die Reise von mehr als 100 Fluggästen nach Erfurt um fast 24 Stunden. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft Germania sagte MDR THÜRINGEN, der Direktflug ST3357 vom Flughafen Teneriffa-Süd nach Erfurt habe am Freitag nicht wie geplant um 18:15 Uhr Ortszeit starten können. 147 Passagiere hätten den Flug gebucht. Ihr Flugzeug solle nun am Samstagnachmittag um 15:45 Uhr Ortszeit (16:45 Uhr deutscher Zeit) starten. Die Landung in Erfurt sei für 21:30 Uhr geplant.

Nach Angaben von Germania hatte nach dem Start in Erfurt am Freitagnachmittag eine Warnleuchte einen verstopften Treibstofffilter angezeigt. Die Piloten seien deshalb über dem Thüringer Wald umgekehrt und nach mehreren Schleifen über Weimar wieder in Erfurt gelandet. Dort wurde der Treibstofffilter laut der Germania-Sprecherin vorsorglich gewechselt. Danach ist der Flieger schließlich erneut in Richtung Teneriffa gestartet.