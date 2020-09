Gerd Stöwer wird neuer Geschäftsführer am Flughafen Erfurt-Weimar. Als Interimsgeschäftsführer wird Stöwer ab Oktober die Geschäfte leiten. Der Gesellschafter hat dazu am Mittwoch den erforderlichen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Stöwer wurde zudem in der Personalversammlung vorgestellt.

Der Flughafen Erfurt-Weimar hat einen neuen Geschäftsführer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK