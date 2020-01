Nach Angaben der Nationalen Umweltinformationszentren der USA (NCEI) hat der magnetische Nordpol seit der ersten aufgezeichneten Messung im Jahr 1831 etwa 2.250 Kilometer zurückgelegt. Von den nördlichsten Regionen Kanadas bewegt er sich nun kontinuierlich in Richtung Nordwesten, steuert also auf Russland zu. Die Verschiebung betrug laut Europäischer Raumfahrtagentur ESA seit der Jahrtausendwende bis zu 65 Kilometer pro Jahr. Nach aktuellen NCEI-Daten verlangsamte sie sich zuletzt auf etwa 40 Kilometer jährlich.

Veränderungen im Magnetfeld der Erde resultieren auch aus Verschiebungen großer Massen auf dem Planeten. Wie Dr. Ronny Stolz vom Leibniz-Institut für Photonische Technologien in Jena erklärt, ist das beispielsweise dann der Fall, wenn große Mengen Eis abschmelzen. So wandert das geschmolzene Wasser in andere Regionen des Globus, während sich die früher unter der Last des Eises liegenden Landmassen anheben. Damit wird auch ein direkter Einfluss des Menschen sichtbar, wenn die Klimaerwärmung für ein Abschmelzen der Eispanzer in den Polregionen und damit für eine neue Verteilung der Massen sorgt.