Flughafen Erfurt-Weimar Rollfeld wird Parkplatz für Airbus A-321 neo

Der Flughafen Erfurt-Weimar wird seit Donnerstag als "Parkplatz" für Airbus-Flugzeuge genutzt. Am Vormittag ist nach Angaben des Flughafens die zweite Maschine vom Typ A321 neo gelandet. Bis zu 16 sollen in den kommenden Wochen in Erfurt gewartet und bewegt werden. Im Airbus-Werk in Hambur-Finkenwerder fehlt dafür inwischen der Platz. Zuerst hatte die Thüringer Allgemeine darüber berichet.

Ein nagelneuer Airbus auf dem Flughafen, wo derzeit keine Passagierflieger starten. Bildrechte: Flughafen Erfurt GmbH/Alice Koch