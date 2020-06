Die Landtagsfraktion der Grünen fordert ein Klima-Konjunktur-Programm für Thüringen. Es soll die Wirtschaft in Corona-Zeiten unterstützen und sieht Investitionen in klimafreundliche Energie, Mobilität und Landwirtschaft vor. Millionenbeträge sollen unter anderem in die Solar-Förderung gehen. Zudem sollten kommunale Radweg-Beauftragte eingesetzt werden, heißt es in einem Positionspapier. Zu den Vorschlägen gehört auch die Schließung des stark subventionierten Erfurter Flughafens.

Thüringen zahlt Millionenbeträge für Flughafen Erfurt

Der Airport war in den 1990er-Jahren vom Land Thüringen mit einem dreistelligen Millionenbetrag auf internationalen Standard gehoben worden. 2019 sollte die Germania etwa 70 Prozent der Abflüge von Erfurt-Weimar bestreiten, die Insolvenz der Fluggesellschaft riss jedoch ein großes Loch in die Passagierbilanz. Die Landesregierung entschied daraufhin, für 2019 und 2020 insgesamt 7,6 Millionen - und damit zwei Millionen Euro mehr als ursprünglich vorgesehen - an die Flughafengesellschaft zu zahlen. Thüringens Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich Bildrechte: MDR/Astrid Rothe-Beinlich

Wohngebiet auf dem Erfurter Flughafen?

Die Grünen hatten sich bereits in ihrem Programm zur Landtagswahl 2019 gegen eine weitere Subventionierung des Flughafens Erfurt-Weimar ausgesprochen, auch vor dem Hintergrund der verbesserten Anbindung der Landeshauptstadt durch die neue ICE-Trasse. Fraktionschefin Astrid-Rothe Beinlich sagte am Donnerstag, sie könne sich auf dem Flughafen-Areal unter anderem ein Wohngebiet vorstellen, da die Fläche bereits sehr gut per Straßenbahn an die Stadt angebunden sei. Die Grünen-Abgeordnete Laura Wahl brachte auch einen möglichen Solarpark ins Spiel.