Aus der Gera in Erfurt darf wegen der anhaltenden Trockenheit kein Wasser mehr gepumpt werden. Ab dem 27. Juli sind Wasserentnahmen aus allen Fließgewässern der Landeshauptstadt verboten, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilte. Diese Allgemeinverfügung gilt bis Ende September.

Eine Ausnahme bilden Gießkannen, Eimer und anderen Gefäße: Per Hand dürfe noch Wasser geschöpft werden, teilte die Sprecherin mit. Wer trotz des Verbots mit einer Pumpe Wasser entnimmt, muss mit Bußgeldern bis 10.000 Euro rechnen. Das gelte auch für Inhaber einer wasserrechtlichen Erlaubnis, hieß es.

Der zum Schutz der Flora und Fauna der Gewässer notwendige Wert von 1,5 Kubikmeter pro Sekunde Wasserdurchfluss am Pegel Möbisburg wurde inzwischen längere Zeit unterschritten.

In Thüringen ist es bereits in mehreren Landkreisen verboten, Wasser aus Bächen, Flüssen oder Teichen zu pumpen. Zuletzt hatten die Landkreise Sonneberg und Sömmerda entsprechende Verbote erlassen. Im Altenburger Land, in Jena und im Kreis Hildburghausen ist die Wasserentnahme seit Anfang Juli untersagt. Im Ilm-Kreis gilt seit dem vergangenen Sommer: Pumpen aus, Schläuche raus.