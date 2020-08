In Erfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch bei einem offenbar fremdenfeindlichen Übergriff schwer verletzt worden. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff vor einem "polizeibekannten Objekt der rechten Szene im Erfurter Süden". Drei Männer aus Guinea seien kurz nach 3 Uhr an dem Gebäude vorbeigelaufen, als sie von zehn bis zwölf Personen verbal angegangen und schließlich auch gewaltsam attackiert wurden.

Später kamen die Verletzten ins Krankenhaus. Der Gesundheitszustand des Schwerverletzten sei zeitweise als kritisch eingeschätzt worden, hieß es. Zwölf Deutsche wurden vorläufig festgenommen und kamen in Gewahrsam. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Ob bei dem Angriff Waffen oder andere Gegenstände eingesetzt wurden, blieb zunächst offen.

Laut Polizei sind auch das Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Erfurt in die Ermittlungen eingebunden. Der genaue Tathergang müsse noch geklärt werden, daher suchen die Beamten dringend Zeugen des Übergriffs. In Thüringer Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass sich in dem Szenetreff, vor dem der Angriff erfolgte, regelmäßig auch Mitglieder oder Sympatisanten der rechtsextremistischen Kleinstpartei Dritter Weg aufhalten. Die Polizei äußerte sich dazu nicht.