In Erfurt ist in der Nacht zum Samstag ein Mensch bei einem offenbar fremdenfeindlichen Übergriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, gerieten kurz nach 3 Uhr zehn Deutsche und drei Ausländer zunächst verbal in Streit. Anschließend kam es zu einer Schlägerei. Zwei Personen mit Migrationshintergrund sollen dabei Verletzungen erlitten haben, mindestens eine von ihnen wurde schwer verletzt.

In Erfurt hat die Polizei nach einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Übergriff zwei Tatverdächtige festgenommen. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Jochen Tack