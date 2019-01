Erfurt: Großbäckerei Frischback erneut insolvent

Die Großbäckerei Frischback ist erneut insolvent. Das hat das Arnstädter Unternehmen am Montag auf seiner Internetseite bekanntgegeben. Laut dem Schreiben will Frischback das Verfahren erneut in Eigenregie abwickeln.

Kunden kaufen in einer Frischback-Filiale ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Erst im April 2018 hatte die Großbäckerei mit aktuell rund 700 Mitarbeitern ein erstes Insolvenzverfahren in Eigenregie beendet. Danach, so teilte das Unternehmen mit, hat man mit Sanierungsmaßnahmen begonnen. Von denen seien viele erfolgreich umgesetzt wurden, so etwa der Aufbau des Produktionsstandorts Erfurt. "Einige unserer Maßnahmen und Sanierungsschritte konnten wir jedoch noch nicht erfolgreich umsetzen", schrieb Geschäftsführer Alfred Heyl auf der Homepage des Unternehmens. Die Realität habe gezeigt, dass die bisher umgesetzten Schritte noch nicht ausreichten. "Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, die jetzt notwendigen Schritte einzuleiten und Frischback erneut und endgültig auf einen Sanierungskurs zu bringen", teilt Heyl mit.

Umsatzrückgang durch Hitzesommer

Als Grund für die Zahlungschwierigkeiten nennt Frischback einen Umsatzrückgang durch den Hitzesommer 2018. Außerdem sei die geplante Zusammenlegung von Produktion und Logistik in Erfurt ins Stocken geraten. Die erhofften Einsparungen seien noch nicht eingetreten. Als vorläufiger Sachverwalter in dem Verfahren hat das Amtsgericht den Erfurter Anwalt Rolf Rombach bestellt. Frischback hat außerdem zwei Experten aus der Bäckereibranche in die Sanierung mit eingebunden. Während der ersten Insolvenz hatte Frischback den damals ebenfalls zahlungsunfähigen Erfurter Konkurrenten Elmi übernommen. Um das Unternehmen zu retten, gab Frischback abgelegenere Standorte auf und eröffnete neue Filialen im unmittelbaren Umfeld der neuen Produktionsstätte in Erfurt. Die aktuell 100 Filialen und Verkaufstellen sollen erhalten bleiben .

Die Mitarbeiter sollen mit Schreiben und Versammlungen über die weiteren Schritte informiert werden.