Medien Funke schließt Erfurter Druckzentrum mit 270 Mitarbeitern

Die drei Thüringer Regionalzeitungen und die bisher in Erfurt gedruckten Anzeigenblätter der Mediengruppe sollen künftig am Funke-Standort in Braunschweig und bei externen Dienstleistern gedruckt werden. "Die Thüringer Redaktionen und Lokalteile sind von der Entscheidung nicht betroffen. Sie werden weiter in gewohnter Weise arbeiten und erscheinen", sagte Fischer.