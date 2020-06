Im Karstadt-Warenhaus in Erfurt arbeiten 87 Männer und Frauen, im Sportgeschäft sind 30 weitere Mitarbeiter beschäftigt. In Mitteldeutschland betreibt das Unternehmen noch sieben weitere Warenhäuser, darunter in Halle und Leipzig. Die Filialen in Chemnitz und Dessau-Roßlau sollen schließen.