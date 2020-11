"Am Bachstelzenweg" 60 Kleingärten in Erfurt werden dem Erdboden gleich gemacht

Nach Ansicht der Behörde sind die Gärten in den 1970er Jahren zu dicht ans Ufer der Gera gebaut worden. So besteht bei Hochwasser oder Starkregen die Gefahr, dass Gartengeräte, Chemikalien, Benzinkanister oder ganze Gartenhäuschen mitgerissen werden. Vor sieben Jahren hatte ein Hochwasser große Teile der Gartenanlage überflutet. Die Anlage in Erfurt-Hochheim liegt im Überschwemmungsgebiet.