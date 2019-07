Mit Glockengeläut und einer Ökumenischen Andacht erinnerte das Erfurter Ursulinenkloster heute an die verheerenden Bombenangriff auf Erfurt vor 75 Jahren. Zeitzeugen erinnerten sich heute noch einmal an den 20. Juli 1944 und berichteten, wie sie als Kinder zusehen mussten, wie die Kirche des Ursulinenklosters brannte und Feuerwehren verzweifelt versuchten, die Post am Anger zu löschen. Nicht nur die Innenstadt rund um den Anger brannte damals, auch der Flugplatz Erfurt-Nord und einige Fabriken wurden zerstört. Abwehr sei nicht möglich gewesen. Die amerikanische Bomberstaffel hatte als erstes die Flakstellungen am Roten Berg bombardiert.