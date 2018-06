Thüringer Städte erinnern an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953

In mehreren Thüringer Städten wird am Sonntag an den DDR-Volksaufstand vor 65 Jahren erinnert. Er war mit Hilfe der Sowjetarmee gewaltsam niedergeschlagen worden. In Erfurt legten Verbandsvertreter und Politiker an der Gedenktafel der ehemaligen politischen Häftlinge in der Andreasstraße Kränze nieder. Mehr als 50 Tote, viele Verletzte und etwa 15.000 Inhaftierte. Manche der Opfer leiden bis heute unter den traumatischen Erlebnissen von Zwangsarbeit und Haft, sagte Wolf-Dieter Meyer von der Beratungsstelle der Opfer des Stalinismus MDR THÜRINGEN. Neben dem Erinnern sei es ebenso wichtig, die Menschen auch materiell zu unterstützen.

Staatssekretär Malte Krückels betonte in Erfurt, dass es auch heute noch weltweit Überwachungssysteme gebe, wie beispielsweise das geplante "Sozialkreditsystem" in China, bei dem sämtliche Daten einer Person gesammelt werden sollen. Auch davor zu warnen sei an diesem Gedenktag wichtig. Gedenkveranstaltungen zum 17. Juni gab es heute auch in Jena, Sonneberg und im Eichsfeld. Bis zu 30.000 Menschen versammelten sich während des Volksaufstandes in der ehemaligen DDR auf dem Jenaer Holzmarkt und sahen sich einem sowjetischen Panzer gegenüber. Bildrechte: dpa

Angeblicher Jenaer Rädelsführer wurde hingerichtet

Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD) legte Sonntagmittag an der Gedenktafel am Sparkassengebäude einen Kranz nieder. Bei den DDR-weiten Protesten waren auch in Jena Tausende auf der Straße. Demonstranten stürmten das Büro der SED-Kreisleitung am Holzmarkt und warfen Akten aus dem Fenster. Auch die Gesellschaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, die Stasi-Zentrale und das Untersuchungsgefängnis am Steiger waren Ziele des Protests. Zu den festgenommenen angeblichen Rädelsführern gehörte der 26-jährige Schlosser Alfred Diener. Er wurde Tags darauf in Weimar hingerichtet. Seit 1993 gibt es in Jena eine Alfred-Diener-Straße.

Eichsfelder Schüler erinnern auch an die Zwangsausgesiedelten

Mit einer Kranzniederlegung im Eichsfelder Grenzlandmuseum in Teistungen wird am Sonntag auch der Opfer des SED-Unrechts gedacht. Wie Leiterin Mira Keune MDR THÜRINGEN sagte, soll anlässlich des Gedenktages auch an die Zwangsaussiedlungen in Thüringen erinnert werden. Dieses Thema betreffe tausende Menschen, die im Grenzgebiet lebten und habe einen engen Bezug zur innerdeutschen Grenze, die ab 1952 abgeriegelt wurde. Schüler der Worbiser Regelschule stellen deshalb am Sonntagnachmittag ihre Arbeiten zu diesem Thema vor. Für das Projekt hatten sie bisher unveröffentliche Dokumente gesichtet und Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Aus dem sogenannten Sperrgebiet der DDR waren zwischen 1952 und 1961 fast 12.000 Menschen zwangsausgesiedelt worden.