Die Stadt Erfurt will ihre ungenutzten Container verkaufen, die einst als Unterkunft für Geflüchtete vorgesehen waren. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, sollen die Container vom Standort Im Gebreite nach Mühlhausen gehen. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben ihr marodes Obdachlosenasyl ersetzen.

Die Container-Dörfer im Gebreite, an der Heinrichstraße, der Vollbrachtstraße und am Wiesenhügel entstanden 2015 in Folge der Geflüchtetenwelle. Sie blieben jedoch leer, da Erfurt die Geflüchteten unter anderem in Wohnungen und zeitweise auch in der Thüringenhalle und einer leer stehenden Schule am Herrenberg unterbringen konnte. Die Container und ihr Aufbau hatten nach Zeitungsangaben 4,5 Millionen Euro gekostet. Davon zahlte das Land 2,5 Millionen.