In Erfurt-Mittelhausen haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, kam der Alarm kurz vor zwei Uhr. Der Automat befindet sich in einem Einkaufszentrum nahe der Anschlussstelle zur A71 Erfurt-Mittelhausen. Mittlerweile hat die Polizei die Fahndung nach den Tätern aufgenommen. Die sollen mit dem Auto geflüchtet sein. Zu Hergang und Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Ermittlungen laufen.

Die Täter haben vermutlich die Scheibe des Supermarkts zerstört und den Geldautomat gesprengt. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel