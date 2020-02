Unbekannte haben Donnerstagnacht in einem Einkaufsmarkt in Erfurt-Mittelhausen einen Geldautomaten gesprengt. Dabei entstanden laut Polizei mehrere Tausend Euro Schaden am Gerät. Ob der oder die Täter auch Geld erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Es ist nicht die erste Automatensprengung in diesem Geschäft.