In Erfurt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt und ausgeraubt. Die Polizei leitete umgehend eine Ringfahndung bis Sömmerda, Gotha und Weimar ein. So kontrollierten die Beamten Fahrzeuge beispielsweise an der A4-Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Wie es am Freitagvormittag hieß, sind die Täter noch immer auf der Flucht.