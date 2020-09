Passanten haben am Donnerstagmorgen am Zoopark in Erfurt einen schwer verletzten Mann aufgefunden. Eine Polizeisprecherin sagte, der Mann habe in einer Blutlache gelegen, offenbar sei massive Gewalt angewendet worden. Die Verletzungen seien lebensbedrohlich. Der Mann, ein 40-Jähriger, dessen Identität der Polizei bekannt ist, wurde ins Klinikum gebracht.

Die Kriminalpolizei sichert am Tatort nahe des Zooparks Spuren. Bildrechte: MDR/Wichmann TV