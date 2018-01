Die Auswahlkommission des Goldenen Spatz sichtet Einsendungen Bildrechte: MDR / Antje Kirsten

Für das diesjährige Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" sind 196 Filme und Fernsehbeiträge eingereicht worden. Das ist ein neuer Rekord. Mit 94 Stunden hat die Auswahlkommissionen nach eigenen Angaben den längsten Filmmarathon in der Festivalgeschichte hinter sich. Viel Magie, Märchen, Abenteuer, verfilmte Bestseller.

Die Filmemacher gehen auf Nummer sicher, sagte Festivalchefin Nicola Jones MDR THÜRINGEN. In diesem Jahr seien besonders viele Markenverfilmungen wie "Connie und Freunde" oder "Die kleine Hexe" eingereicht worden. Was leider in der Kategorie der Kino- und Fernsehfilme fehle seien Stoffe, die sich an der Lebenswirklichkeit der Kinder orientieren. Solche Filme brauchen wir dringend, sagte Jones wörtlich und kritisierte die schwierige Förderpolitik für Geschichten abseits vom Mainstream. Überrascht habe ein Film, der aus der Sicht eines Kindes das Thema Altern aufgreife.

Aus den eingereichten Produktionen werden maximal 40 ausgesucht. Das endgültige Programm steht im April fest. Das Kinder-Medienfestival findet in diesem Jahr vom 10. bis 16. Juni in Gera und Erfurt statt. Noch bis morgen können sich Mädchen und Jungen für die Kinderjury anmelden.