Auf einem Firmengelände in der Sulzer Siedlung in Erfurt ist am Silvestermorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Großbrand in der Heinrich-Credner-Straße um 9:40 Uhr gemeldet. Dort befindet sich unter anderem die Druckerei Handmann Werbung.