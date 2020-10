Der Spielplatz im Erfurter Ega-Park bekommt am Mittwoch ein neues Spielgerät. Es handle sich um ein wahres Riesengerät, sagte ein Sprecher der Stadtwerke MDR THÜRINGEN. Das aus Robinienholz gefertigte Klettergerüst habe ein Gewicht von rund 25 Tonnen. Gefertigt wurde es in einer Werkstatt im Erzgebirge und hat die Form einer Queckenwurzel. Die Kinder könnten an ihr vor allem an Seilen und Winden ziehen und vieles bewegen.