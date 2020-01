Für eine bessere Bezahlung von Lehrern an Grundschulen in Thüringen zeichnet sich eine Mehrheit im Landtag ab. (Symbolfoto)

Für eine bessere Bezahlung von Lehrern an Grundschulen in Thüringen zeichnet sich eine Mehrheit im Landtag ab. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Westend61

Landtag Lehrer an Grundschulen in Thüringen können auf mehr Geld hoffen

Seit Jahresbeginn bekommen die Lehrer an Regelschulen in Thüringen mehr Geld. Jetzt deutet sich an, dass auch die knapp 4.000 Grundschullehrer auf eine höhere Besoldung hoffen dürfen. Linke und CDU wollen im Landtag darüber sprechen.