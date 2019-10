Das Amtsgericht Erfurt hat am Dienstag Haftbefehle gegen zwei Thüringer Polizeibeamte erlassen. Den beiden Männern wird gemeinschaftliche Vergewaltigung in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit gemeinschaftlichem sexuellen Missbrauch vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte. Demnach sollen sie sich gemeinsam sexuell an einer Frau vergangen haben, die in Gewahrsam war.