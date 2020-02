Nach dem mutmaßlich rassistischen Anschlag im hessischen Hanau sind in mehreren Städten in Thüringen Mahnwachen geplant. Unter anderem wollen Menschen auf dem Anger in Erfurt, in Weimar und in Ilmenau zusammenkommen. Thüringer Parteien und Bündnisse forderten einen Schulterschluss der Gesellschaft.

Die Thüringer Linke befürchtet, dass sich Täter so lange weiter ermutigt fühlten, so lange rechte und rassistische Hetze nicht konsequenten Widerspruch erfahre und geächtet werde. Gerade viele Migrantinnen und Migranten verspürten schon lange Angst und Schutzlosigkeit und brauchten die Solidarität der Gesellschaft. Bund und Länder müssten noch mehr Anstrengungen als bisher unternehmen, rechte und rassistische Straftaten zu ahnden, heißt es in einem Statement der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss und Bundestagsabgeordneten Martina Renner (beide Linke). Bei der Mahnwache auf dem Anger in Erfurt wurden Kerzen entzündet, es nahmen unter anderem auch Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein teil. Bildrechte: MDR/Ulrich Sondermann-Becker

Ramelow und Kemmerich twittern zu Hanau