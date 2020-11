Der Erfurter Hauptbahnhof ist wegen eines Großeinsatzes von Polizei, Notarzt und Feuerwehr am Dienstagnachmittag komplett gesperrt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, kletterte ein Mann am Bahnsteig Sieben auf einen Oberleitungsmast. Der Mann befinde sich in akuter Lebensgefahr, weil die Stromleitung unter 15.000 Volt Spannung stehe.