Bereits in der vergangenen Woche musste die Polizei in Erfurt nach zwei Bombendrohungen ausrücken. So musste die Agentur für Arbeit in Erfurt und angrenzende Gebäude wegen eines Zettels mit einer aufgemalten Bombe und einer Uhrzeit geräumt werden. Kurz zuvor gab es eine Bombendrohung im Justizzentrum in Erfurt. Verdächtiges war in keinem der beiden Fälle gefunden worden. Deutschlandweit gingen in der vergangenen Woche vermehrt Bombendrohungen ein.